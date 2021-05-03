مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. نواب: صياغة قانون لمواجهة الفيروس والآثار المترتبة عليه ضرورة.. وآخر يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

صحة النواب تطالب بإحكام مداخل البلاد للتصدي لخطر كورونا

برلمانى يوجه حزمة من النصائح للمواطنين حول أزمة كورونا

مقترح برلمانى بإنشاء قانون لمواجهة الجوائح والأوبئة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه لم تظهر حتى الآن أي حالات إصابة بـسلالة كورونا الهندية في مصر.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن العديد من الأبحاث في دولة الهند أظهرت أن هذا التحور للفيروس شرس للغاية ويكون أقوى من مناعة الجسم،ومن هنا يكون تأثير هذا الفيروس في الهند شديدا جدا".

وتابع "تاج الدين":"أن 19 دولة في العام تشهد تحورا وطفرة جديدة لـفيروس كورونا، مضيفا أن مصر بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع دخول هذا الفيروس إلى البلاد، إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها على مستوى المطارات.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان، أن حديث مستشار الرئاسة بشأن أن مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد يؤكد وجود خطر كبير تتجه الدولة للتصدي له ومواجهته بقوة، مؤكدين على ضرورة التزام جميع المواطنين بالاجراءات الاحترازية للتصدى للجائحة.



قال عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حديث مستشار الرئاسة بشأن أن مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد يؤكد وجود خطر كبير تتجه الدولة التصدي له ومواجهته بقوة.



وطالب "شهاب" الحكومة بضرورة التحرك على مسارين الأول: إحكام مداخل البلاد من خلال المطارات وتفعيل الطوارئ الصحية بكل قوتها.. الثانى: ضرورة تطبيق الحظر الجزئي لبعض الوقت لمدة معينة من اسبوع الى اسبوعين وبعد ذلك يتم تقييم المرحلة التى مضت والوقوف على أرض صلبة.



وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واتباع وزارة الصحة فى جميع الاجراءات المتبعة للسيطرة على الفيروس وضمان عدم انتشاره.

وجه سمير عيسى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حزمة من النصائح للشعب المصرى وذلك بعد أن قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.



وأكد "عيسى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتا الى أنه من المتوقع أن تتخذ الدولة عددا من الإجراءات التي تواجه بها فيروس كورونا المستجد ومنها غلق الشواطئ والمولات والكافيهات حال زيادة الأعداد ويجب على الجميع الالتزام حتى لا تحتاج الحكومة الى هذه الإجراءات والقرارات الصعبة.

كما اقترح النائب احمد حتة عضو مجلس لجنة الاتصالات بمجلس النواب صياغة قانون لمواجهة فيروس كورونا والآثار المترتبة عليه يضم كافة القرارات والعقوبات التي أقرتها الحكومة والغرامات الموجودة في عدة قوانين ليتم دمجها بقانون دائم موحد لمواجهة الاوبئة والأمراض التي تنتشر.





وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن "كورونا" ليس الوباء أو الجائحة الأولى التي تواجهها مصر أو العالم وسبق مواجهات أخرى منها إنفلونزا الطيور و"سارس" وانفلونزا الخنازير وغيرها وهو ما يستوجب تشريعا موحدا ودائما.

وأشار النائب احمد حتة الى ان الاحتياج الى مشروع القانون موحد لمواجهة كورونا يتزايد مع تزايد ضراوة العدوى وانتشار سلالات جديدة تهدد بتزايد الجائحة مثل السلالة الهندية والتي وصلت الى اكثر من 20 دولة ومنها دول عربية مثل الاردن ظهرت فيها السلالة الأخطر من الفيروس.





وأكد حتة ايضا ان قانون كورونا الجديد لا يخص وزارة الصحة وحده لكن يتضمن كافة الإجراءات والقرارات والعقوبات والحوافز التي تخص جائحة كورونا موزعة على كافة الجهات اي ينظم القانون ايضا المسئوليات وليس فقط اللجنة العليا لمتابعة كورونا والتي يجب ان تتحول وفق القانون الى لجنة دائمة لمواجهة أي وباء او جائحة.





وأشار النائب عن محافظة المنيا إلى ان الانتشار الكبير للعدوى والتزايد خاصة في بعض محافظات الصعيد يتطلب زيادة الاجراءات الاحترازية واتخاذ مزيد من الاجراءات وزيادة دعم المستشفيات والاطقم الطبية ومساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.





وشدد حتة على ان القانون يستهدف عدم الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية التي المؤقتة تتخذها الدولة في الظروف الاستثنائية ومنها تفشي وباء يحصد أرواح ووجود اجراءات وقانون دائم يستهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها تطبق في اي ظرف او جائحة وتزداد بزيادة خطورة الجائحة خاصة ان الاجراءات الاستثنائية تنتهي بنهاية كل موجة من الموجات ووجود قانون دائم يساعد ايضا على سرعة التحرك واتخاذ الاجراءات في مواجهة اي موجة من كورونا او جائحة اخرى.





وأوضح ان القانون الجديد ايضا يمكن ان يتضمن الامتيازات او الحوافز او سبل دعم الاطقم الطبية وشهداء الاطقم الطبية في ظروف الجائحة بما يعني وجود قانون كورونا الموحد والذي يستهدف مواجهة الجائحة واثارها وأي جائحة اخرى.





وأضاف النائب انه اذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون سيدرس البرلمان التقدم بمشروع قانون دائم لهذا الهدف للحفاظ على المواطنين ووفق التوجهات التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المواطنين والحفاظ على صحة المصريين.