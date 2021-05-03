شيرين سيف النصر لـ صدى البلد : هذا أجرى عن مسلسل "مين اللى ميحبش فاطمة".. وصرفت أضعافه على الملابس.. فيديو

كشفت النجمة المصرية شيرين سيف النصر عن كواليس مسلسلها “ من الذى لايحب فاطمة” ، والذى عرض عام 1996 ، حيث أكدت ان أجرها في هذا العمل كان 3 آلاف جنيه فى الحلقة الواحدة ، وهو الأمر المتبع خلال تلك الفترة أن يحصل الممثل على أجره بالحلقة .

وتابعت “ شيرين سيف النصر ” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان هذا الأجر كان الأعلى بين أجور الفنانين خلال تلك الفترة ، إلا أنها قامت بالإنفاق على ملابسها التى ظهرت بها فى العمل أضعاف الأجر الذي حصلت عليه .

وأشارت الفنانة شيرين سيف النصر إلى أنها تقوم بإنفاق أجرها على ملابس الشخصية التى تجسدها داخل العمل ، حتى وان حصلت على أجر كبير ، إذ انها تعتبر ان ملابس الفنان جزء من أدواته ويجب ان يخرج فى أحسن إطلالة للمشاهد العربى .

وتابعت “ شيرين سيف النصر ” حديثها : العمل عرض خلال شهر رمضان الكريم لعام 1996 ، وهو الحال مع عدد كبير من أعمالى ، وقد حقق نجاحاً كبيراً .

مسلسل من الذي لا يحب فاطمة هو مسلسل مصري من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وقد تم عرضه عام 1996 عن قصة للكاتب الكبير أنيس منصور وإخراج أحمد صقر ويشارك فى بطولته بجانب الفنانة شيرين سيف النصر عدد من الفنانين أبرزهم أحمد عبد العزيز وجيهان نصر وأحمد السقا ومحمد سعد والراحلة كريمة مختار .

قصة مسلسل من الذى لايحب فاطمة :

يتعرض شخص لمصاعب في مصر من رفض أهل حبيبته زواجه منها وفقدان عمله فيسافر إلى قريبه في النمسا للبحث عن عمل مناسب، ولكن لا يجده فيقيم لدي مجموعة من المصرين المهاجرين ويتعرف على مارجريت التي تعتنق الإسلام وتتزوجه.