محمد نور يحتفل بطرح ألبومه "وريني" وسط الصحفيين والإعلام.. صور

احتفل منذ قليل النجم محمد نور بإطلاق أحدث البوماته الغنائية بعنوان "وريني" وذلك وسط حضور العديد من اهل الصحافه والاعلام وقد قرر "نور" ان يحتفل معهم بالالبوم و سماعهم جميع اغاني الالبوم وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم والتقاط الصور السيلفي و التذكارية .

وقد حضر مع "نور" العديد من صناع الالبوم ومنتج الالبوم محمد علام وقد قاموا بالالتفاف حول تورته الحفل وتقطيعها وسط أجواء من الفرح والرقص.

البوم "وريني" يحتوي علي ٦ اغاني هم "نور" و "اهلا وسهلا" و "كنا ناويين خير" و "عجبك حالي" و "من السبت للخميس" و "وريني" وقد يتم طرحه رسميا غدا علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.