سواق الهانم.. سيارة كتبت قصة حب أحمد زكي و شيرين سيف النصر | صور

أسطورة الفن الذي انفرد عن أقرانه في كل شيء، لن يتكرر مثله في هذه الحياة مرة أخرى، كل تفصيلة في ملامحه تشبه أرض المحروسة، حفرت أعماله بحروف من ذهب في أذهان المشاهدين، اجتمع على موهبته الفذة جميع الأطياف من كل شكل ولون لم يختلف عليه احد، النمر الأسود احمد زكي الذي جسد شخصية السائق حمادة التي تعد الأقرب إلى قلوب المصريين لتشابهها الكبير لشخصية شباب مجتمعنا البسيط في فيلم " سواق الهانم "

دارت أحداث فيلم سواق الهانم في فترة انتهاء العهد الملكي و انتزاع الإصلاح الزراعي بعضًا من الأراضي التي يملكها الإقطاعيين ومن ضمنهم أسرة حسني بك الذي قام بدوره الفنان الراحل عادل أدهم، قد أضاع ثروته بسبب لهوه الدائم ولعب القمار و أصبح يأخذ مصروفه من زوجته لطيفة هانم ابنة شوكت باشا جسدت شخصيتها الفنانة سناء جميل التي حافظت على ثروتها و أصبحت هي المسؤولة عن مصاريف بيتها، تكونت هذه الأسرة من الابن الأكبر فايق " ممدوح وافي " الذي يشبه بحد كبير في استهتاره وعدم مسؤوليته، والابنة الصغرى أفكار " شيرين سيف النصر " التي تكره تسلط والدتها وتحاول الهرب منه وما زالت تدرس بالجامعة.

لعب القدر لعبته وتقابلت هذه العائلة مع السائق البسيط حمادة وتطلب منه لطيفة هانم أن يعمل لديها كسائق لسيارتها الخاصة، لتبدأ أحداث قصة حب من طرف أفكار ابنة الهانم المتسلطة لحمادة، وتشهد على أحداث هذه القصة السيارة العتيقة المملوكة لهذه العائلة، حيث كانت من إنتاج شركة متخصصة في صناعة السيارات الفارهة.

انتجت هذه السيارة شركة صناعة السيارات الفاخرة رولز رويس التي تأسست في العام 1906، وكانت متخصصة آنذاك في صناعة محركات الطائرات، وخاصة الطائرات المشاركة في الحرب العالمية الأولى للدول الحليفة لإنجلترا.

ثم اتجهت بعد ذلك شركة رولز رويس عقب انتهاء الحرب لعمل خط إنتاج لسيارات فارهة في الفترة ما بين العام 1946 وحتى عام 1958، لتكون السيارة ROLLS ROYCE SILVER WRAITH، التي صنعت في البداية لتكون ذات حجم صغير يتماشى مع سوء الحالة الاقتصادية التي سادت البلاد عقب الحرب.

وظهرت السيارة ROLLS ROYECE SILVER برفقة الفنان أحمد زكي خلال أحداث فيلم " سواق الهانم" موديل عام 1948، التي استمدت قوتها من عدة خيارات من المحركات، أولها بسعة 4.3 لتر، والثاني بسعة 4.6 لتر، والثالث بسعة 4.9 لتر، وجميع محركاتها تتصل بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، و اوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات أيضًا.

جدير بالذكر أن فيلم سواق الهانم بطولة كلًا من " احمد زكي، سناء جميل، عادل أدهم، شيرين سيف النصر، عبلة كامل، صابرين، ممدوح وافي، نادية رفيق، إيفيت أنطوان، حمدي يوسف، قدرية كامل، أحمد لوكسر، عثمان عبدالمنعم، محمد التاجي" ومن تأليف يوسف جوهر، و إخراج حسن إبراهيم، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 13 مارس من العام 1994.