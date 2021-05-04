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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة القليوبية تحتفل بعيد العمال

ثقافة القليوبيه
ثقافة القليوبيه

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام قصر ثقافة كفر شكر محاضرة للحديث عن عيد العمال، للقاص إبراهيم السمري رئيس نادي الأدب، سعيد مصطفى موجه لغة عربية، تم الحديث فيها عن القصة التاريخية لتحديد يوم 1 مايو للاحتفال بعيد العمال والتي تعود لأكثر من رواية، أرجحها هي قصة إضراب عمال ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خرجت مظاهرات نظمها العمال عام 1886 للمطالبة بزياد ة الأجور وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات فقط.

 

كذلك تم الحديث عن الحقوق المحفوظة للعاملين في جميع بلاد العالم، إلى جانب تنظيم القصر لعرض فني لفرقة الموسيقى العربية  بالقناطر الخيرية بقيادة المايسترو إيمان الجميل، وورشة رسم للأطفال.

وفي سياق متصل عقد بيت ثقافة سنديون محاضرة بعنوان عمال مصر الركيزة الأساسية لبناء الوطن، بينما قدمت مكتبة أكياد دجوى محاضرة مسموعة للأطفال بعنوان "معلومة في دقيقة للأطفال عن عيد العمال" بصوت هدى حمدي، إلى جانب ورشة رسم وتلوين بالمكتبة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة القليوبيه عمال مصر عيد العمال فعاليات ثقافية

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