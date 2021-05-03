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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد العزايزي: عادل أدهم أبرز من جسد الشخصيات الشريرة

صدى البلد

 قال الفنان  محمد العزايزي، إنه لا يمتلك سيارة خاصة، لذلك يستقل المواصلات، وبسبب تربية ذقنه لتجسيده شخصية الإرهابي "أبو عبيدة" في مسلسل "الاختيار"، كان يتم توقيفه في الأكمنة، معقبًا "لما كانوا بيعرفوا إني أنا ممثل كانوا بيسبوني".


وتابع "العزايزي"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن  عادل أدهم أبرز الممثلين الذين جسدوا الشخصيات الشريرة دون مبالغة، معقبًا: "عادل أدهم كان أشر الأشرار ، ومكنش بيبالغ في تقديم الأدوار على الإطلاق".


ولفت إلى أن تجسيد دوره "أبو عبيدة" الإرهابي كان بداية موفقة ، متمنيًا أن يؤدي الكثير من الأدوار المماثلة لكي يثبت أنه ممثل جيد، مشيرًا إلى أنه موظف في المسرح القومي، وآخر شيء قدمه في المسرح  كان "ألف ليلة" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني. 

ليلى عز العرب مسلسل الاختيار هشام اسماعيل

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