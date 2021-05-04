بعد هزيمة الأهلي .. أحمد موسى يسخر من محمد الشناوي: أثرت عليه وعلى تركيزه

قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة لنادي غزل المحلة لانتصاره على الأهلي اليوم في مباراة اليوم؛ مرددا: « الأهلي النهاردة مش موجود أساسا».



وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»: «يا كابتن بيبو ركز على بطولة افريقيا من دلوقتي بقول اهو ركزوا على أفريقيا الدوري السنة دي بخ مفيش».

وسخر موسى، من أداء حارس مرمي الأهلي الهزيل قائلا: « الشناوي راجع من كورونا متغير .. أثرت عليه وعلى تركيزه .. شناوي قبل كورونا حاجة وبعد كورونا حاجة تانية خالص».

وتابع موسى: « مبروك لاشرف سيد اللي اطلق صاروخ ارض ارض في مرمى الشناوي .. حسين الشحات كان بيلعب مع غزل المحلة مش الأهلي».



