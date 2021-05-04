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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفيش زحمة.. "الصحة": أكثر من 340 مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

خالد مجاهد
خالد مجاهد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يتم عمل تتبع جيني بصفة دورية في مصر لمعرفة الفيروسات والسلالات  الجديدة، وآخرها كان منذ أسبوعين ولم يتم رصد أي حالات من سلالات أخرى مثل «الهندية» أو غيرها.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نسب الإشغال في المستشفيات تزداد بسبب إصابات فيروس كورونا، موضحا أن نسب الإشغال في المستشفيات لمصابي كورونا بلغ 47%.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الوزارة بها منظومة لمتابعة توفير الأكسجين واستخدامه، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لأنابيب الأكسجين متوفر لجميع المستشفيات.

 

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أن هالة زايد وزيرة الصحة تابعت توريد عدد من أجهزة عمل الأشعة المقطعية للمستشفيات.

 

وأكد أن مصر تنتج كمية من الأكسجين تقدر ما بين 350 إلى 400 ألف لتر بشكل يومي من خلال مصانع الحديد والصلب، لافتا إلى وجود سيارات طوارئ تابعة للوزارة بالأقاليم لتوفير الأكسجين للمستشفيات.

 

وأوضح أنه تم تحديد أسعار للأكسجين على مستوى الجمهورية يتم الالتزام بها من قبل المستشفيات الخاصة ويتم رصد المخالفات والتعامل معها، كما تم غلق مركز طبي يستقبل طبي يستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا دون تصريح.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك زيادة في أعداد المواطنين الذين سجلوا أسماءهم للحصول على لقاح كورونا حيث تجاوز العدد 2 مليون مواطن، مؤكدا أن 900 ألف مواطن حصلوا على اللقاح حتى الآن.


وتابع أنه تم توفير مكان لائق للمواطنين لتلقى لقاح كورونا بالمجان، كما تم توفير فرق طبية لتطعيم كبار السن باللقاح المضاد لكورونا أينما كانوا بالمجان.


وأشار إلى أن كل اللقاحات الموجودة في مصر آمنة لكل المراحل العمرية ولا يوجد خطورة منها، حيث تخضع تلك اللقاحات للعديد من التحاليل للتأكد من سلامتها.


وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك أكثر من 340 مركزًا على مستوى الجمهورية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ما خفف حالة التكدس والزحام في تلك المراكز.


واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تنتظر وصول 2 مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني «سينوفاك» 

وزارة الصحة صابات فيروس كورونا

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