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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنفي يقرر تجميد التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا

صدى البلد

ذكرت قناة "الغد" نقلا عن مصادر لها، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قرر تجميد التعاون الاقتصادي مع تركيا لحين خروج قواتها من ليبيا.

 

وقالت القناة إن مصادر لها أفادت بانتهاء الاجتماع الذي ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع وزيري الدفاع والخارجية التركين، حيث أبلغ المنفي الجانب التركي بتجميد التعاون الاقتصادي مع تركيا حتى خروج القوات التركية من الأراضي الليبية.

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وتوجه وفد تركي مكون من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، إلى ليبيا، صباح الاثنين، لمناقشة العلاقات الثنائية.

 

وكانت اللجنة الرباعية بشأن ليبيا، التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى، دعت إلى انسحاب فورى وغير مشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضى الليبية، وأدانت ما وصفته بـ«الانتهاكات المستمرة» لحظر الأسلحة المفروض على الدولة الليبية، مؤكدة أن كل تدخل عسكرى خارجى في البلاد غير مقبول.

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