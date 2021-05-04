"لازم تشيلني".. مطلب شقيقة محمد رمضان بعد انتشار صور فرح "موسى وحلاوتهم"

نشرت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة تجمعها بشقيقها وزوجها.

وعلقت شقيقة الفنان محمد رمضان على الصورة “لمة رمضان متحلاش غير مع عيلة رمضان كل سنة وإحنا وأنتم طيبين وبخير دائما رمضان كريم.. لازم تشيلني زي حلاوتهم”.

وكان انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى اليوم عدد من صور الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب ، التى تلعب دور “حلاوتهم ” فى مسلسل موسى ، قد ظهر محمد رمضان فى الصورة وهو يحمل الفنانة سمية الخشاب.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.