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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبر صدى البلد..

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أحمد سعد
أحمد سعد

في أول تعليق لأحمد سعد بعد ظهوره يغنى في فرح محمد رمضان وسمية الخشاب ضمن أحداث مسلسل" موسي " والذي يذاع حاليا على قناة dmc.

وقال أحمد سعد لصدى البلد : " سعيد للغاية بنجاح الأغانى التى أقدمها في موسم رمضان للعام الثانى على التوالي".

وعن صورته وهو يغنى في فرح سمية الخشاب ومحمد رمضان ضمن أحداث مسلسل موسى قال أحمد سعد " ألف مبروك عليه".

ونشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور مع الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد أثناء تصوير مشهد زفاف “موسى” على “حلاوتهم” فى مسلسل “موسى”.

وكشفت الصور التى نشرها محمد رمضان عن أول لقاء بين سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد.

ونشر أحمد سعد صورة على صفحته بموقع فيسبوك، وهو يرقص في فرح “موسى وحلاوتهم”.

كان الفنان محمد رمضان نشر صور جديدة من كواليس مسلسل “موسى” عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان مع سمية الخشاب وهي ترتدي فستان الزفاف وعلق قائلا: "الليلة فرحة موسي". 

كانت شهدت الحلقة العشرون من مسلسل موسى، خلافا بين شفيقة (هبة مجدي) وزوجها شهاب باشا (صبري فواز) بعدما انصدمت من احتفاظه بجثة والدته في تابوت زجاجي داخل حجرة لا يدخلها الا هو، فتركت له المنزل وذهبت إلى صديقتها الأجنبية فانيا.

هل أصلح محمد رمضان بين سمية الخشاب وأحمد سعد.. صور

فرحة "موسى".. محمد رمضان ينشر صور زفافه على سمية الخشاب

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

مسلسل موسى سمية الخشاب محمد رمضان محمد رمضان وسمية الخشاب فرح محمد رمضان وسمية الخشاب أحمد سعد

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