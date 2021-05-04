"الكاف" يوافق على استضافة 7 ملاعب مصرية لمباريات تصفيات المونديال

كشفت لجنة الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الملاعب التي تمت الموافقة عليها لاستضافة مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووافق الكاف على استضافة 7 ملاعب مصرية مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال عن قارة أفريقيا، حيث يحق للمنتخب المصري وأي بلد لم تتم الموافقة على استضافة ملاعبها للمباريات، اللعب عليها في التصفيات.

ووافق الكاف على سلامة ملاعب “ستاد القاهرة، وبرج العرب، و٣٠ يونيو، والسويس، والإسماعيلية، والدفاع الجوي، والإسكندرية”.

ولم تتم الموافقة على الملاعب في البلدان التالية من قبل إدارة الأمن والسلامة بالاتحاد الافريقي لكرة القدم: “بوركينا فاسو ، بوروندي ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، إريتريا ، إيسواتيني ، جامبيا ، ليسوتو ، ليبيريا ، ملاوي ، مالي ، موريشيوس ، ناميبيا. ، النيجر ، ساو تومي ، السنغال ، سيشيل ، سيراليون ، الصومال ، جنوب السودان ، تشاد”.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ في شهر يونيو المقبل.