"أميرة رضا" تشدو بأغاني كبار نجوم الطرب في ختام "هل هلالك"

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وأحيت الفنانة " أميرة رضا" حفل الختام بباقة متنوعة من أشهر أغانى كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى .

حيث تغنت الفنانة " أميرة رضا" بأشهر أغانى فنان الشعب سيد درويش، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والموسيقار محمد فوزى، والفنانة شادية، والفنان عبد الحليم حافظ، والفنانة فيروز، منها " طير بينا ياقلبى، ياحبيبى عود لى تانى، ياورد على فل وياسمين، سالمة ياسلامة، الحلوة دة قامت تعجن من الفجرية، إن راح منك ياعين، شغلونى، الفن، شايف البحر شو كبير" واختتمت الحفل بأغنية تعيشى يابلدى .

وعرض فى بداية الليلة، آخر ليالى مشاركة البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

وودع جمهور هل هلالك من الأطفال ركن الطفل وورشه الفنية، التى أقيمت تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، طوال فترة البرنامج وكانت ورشة اليوم حول كيفية عمل باقة من الورود، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .