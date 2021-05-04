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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نفسي أكرر التجربة|ميرفت التلاوي: كَسِّبت مصر كتير بـ"فرقة موسيقى للضريرات".. فيديو

ميرفت التلاوي
ميرفت التلاوي

كشفت  السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة، تفاصيل اختبارات وزارة الخارجية، قائلة: "في الامتحانات في السلك الدبلوماسي، قالولي: في الكونغو بياكلوا بني آدم عشان جسمه أبيض؛ عشان أرجع عن التقديم".

 

وأضافت "التلاوي"، خلال حوارها مع الإعلامية "ريهام السهلي"، ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "دخلنا نحلف اليمين، كان وزير الخارجية وقتها رد فعله صعب؛ لأنه واخذ قرار بمنع السيدات العمل كسفيرات في الخارج لمدة 10 سنوات، ولكن روحت مكتب الوزير، وقلت له: كلم لي مدير الهيئات الدولية، وبالفعل، من هنا تخصصت في الأمم المتحدة".


وأوضحت: “لما كنت في النمسا، كان لازم أقوم بمهام تتناسب معهم.. والتليفونات وقتها كانت صعبة جدا في مصر.. جبت فرقة الوفاء والأمل ”البنات الضريرات" خليتهم يضربوا مزيكا في بيت البلدية، داخل قاعة تتسع لـ2000 فرد، ودعيت مستشار النمسا وقتها، وكان بيبكي؛ لما ضربت البنات الموسيقى، وشايف قدامه بنات مبتشوفشي، ولا قدامها كتاب تقرأ فيه، وقدموا قطعة موسيقية جيدة، وعملوا تأثير كبير جدا، ونعرف مصر كسبت من الموضوع ده إيه، بيقولوا إنها بتهتم بالفئات المتضررة، وبتبني منهم فرقة موسيقية، ويرد على ادعاءات حقوق الإنسان، وبتمنى تقديم التجربة هذه في الوقت الحالي".

 

وقالت: "تعلمت من تجربة اليابان، الصبر، ولديهم أساليب مختلفة عن باقي العادات والتقاليد، وحب العمل شيء مقدس، سواء حاجة خاصة أو حكومية، وطلعت من اليابان إني نجحت في عمل كوبري السلام يربط ما بين آسيا وإفريقيا، فوق قناة السويس، وأعلى كوبري في العالم، وهو 70 مترا فوق سطح الأرض، وادوني المنحة، وسموها منحة السلام، ومن هنا طلع اسم الكوبري، كوبري السلام".


وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنصف المرأة المصرية، ولكن  المجتمع عاوز ثقافة منفتحة أكثر من ذلك، ولازم يتقدم الفكر المجتمعي بكل فئات الشعب".
 

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