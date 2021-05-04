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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد طلاق بيل وميليندا جيتس.. قصة حب من الصفر لأغنياء العالم

بيل وميليندا جيتس
بيل وميليندا جيتس

بعد زواج استمر 27 عاما، انفصل الملياردير الشهير بيل جيتس عن زوجته ميليندا، وفي بيان مشترك أعلنا أنهما لم يعدا يعتقدان أنه يمكنهم أن يستمرا معا كزوجين.

 

ووفقا لما نشره بيل جيتس وميليندا عبر حسابهما بموقع التغريدات "تويتر": "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل أثناء علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا"، وذلك بعد فترة طويلة م الزواج منذ التقيا لأول مرة في الثمانينات عندما انضمت ميليندا للعمل في شركة مايكروسوفت التابعة لـ بيل.


والزوجان الأثرياء، لديهما ثلاثة ابناء ويديران بشكل مشترك مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وحتى استطاعا معا أن يحتل بيل جيتس قائمة الاغنياء العشرة حول العالم، ويعد بيل جيتس هو رابع أغنى شخص في العالم، وفقا لمجلة "فوربس"، وتبلغ ثروته 124 دولار.

 

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بعد 27 عاما و124 مليار دولار ثروة .. بيل جيتس يعلن عن طلاقه من زوجته ميليندا

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واستكمل الزوجان البيان اللذان أعلنا فيه طلاقهما على تويتر: "على مدى السنوات الـ 27 الماضية، قمنا بتربية ثلاثة ابناء رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة، ونطلب الخصوصية لعائلتنا عندما نبدأ في التنقل خلال هذه الحياة الجديدة."


قصة حب بيل وميليندا

ترجع بداية قصة حبهما حين انضمت ميليندا للعمل في شركة "مايكروسوفت" في عام 1987، وبعدما جلس الاثنان معا في عشاء عمل في العام نفسه في نيويورك، بدأوا في المواعدة بعد لقاء آخر، وذلك وفقا لما اوضحه بيل جيتس خلال مقابلة سابقة مع شبكة "نتفلكس".



وبعد اهتمام مستمر من الحبيبين كان هناك احتمالان فقط لعلاقتهما إما الانفصال أو الزواج، وقالت ميليندا إنها وجدت بيل واضحا معها، بل وعثرت على قائمة معه يكتب فيها إيجابيات وسلبيات الزواج، واستمرا في علاقتهما حتى تزوجا في عام 1994 في جزيرة لاناي في هاواي ، واستأجرا جميع طائرات الهليكوبتر المحلية لمنع الضيوف غير المرغوب فيهم من التحليق فوقها.

 

وعلى مدار سنوات زواجهما عملا معا لزيادة ثروتهما، وسرعان ما اقتحم قائمة أثرياء العالم، وكان دائما ما يدعو المليارديرات إلى الالتزام بتخلي عن غالبية ثرواتهم لأسباب خيرية، وكان قد تنحى بيل جيتس عن إدارة شركة "مايكروسوفت" العام الماضي للتركيز على الانشطة الخيرية.

 

وأنفقت منظمتهما المشتركة المليارات على محاربة العديد من الأمراض مثل الأمراض المعدية، مع التشجيع على تلقي الأطفال للتطعيمات، وأوضح الزوجان أنهما سيظلا مستمران في هذه المهمة، ولكن الانفصال يقتصر على حياتهما الشخصية كزوجين فقط.

مايكروسوفت تكنولوجيا طلاق انفصال فوربس مجلة فوربس بيل جيتس وزوجته

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