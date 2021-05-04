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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جثمان ماهر العطار بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية

ماهر العطار
ماهر العطار

كشف  أحمد ابن الفنان الراحل ماهر العطار عن موعد تشيع جثمان والده ، والذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأخيرة من ليلة أمس .

 

حيث أكد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، انه من المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة ظهر اليوم  بمسجد السيدة نفسية .

 

تفاصيل الأيام الأخيرة : 

 

وأضاف أحمد كاشف عن اللحظات الاخيرة فى حياة ماهر العطار قائلا : والدي لم يكن يشتكى من اى الام صعبة فى حياتى الا ان فى الايام القليلة الماضية شعر بألم وتعب وضيق فى التنفس. 

 

وأوضح :  صاحب ضيق التنفس ارتفاع فى درجة الحرارة وتم نقله إلى مستشفى أبو الريش وفور معرفة وزارة الصحة بالأمر عن طريق الفنان أشرف زكى الذى كان متابعا لحالة الفنان الراحل وقررت الوزارة نقلة إلى مستشفى معهد ناصر. 

 

وتابع : مكثت فى المستشفى ما يقرب من بضعة أيام وتوفى والدي وترك لمحبيه إرثا من الفن والابداع الذى كان يعشقه طوال حياته. 

نقابة الموسيقيين تنعى المطرب ماهر العطار

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ماهر العطار.. ماذا حدث؟

ماهر العطار يعد واحدا من أهم فنانى الزمن الجميل وشارك فى عدة أفلام منها "احترس من الحب، والنغم الحزين، وبنات بحري".

 

كما تألق فى مجال الغناء، ومن أهم أعماله "بلغوه، داب داب، دوبوني الغمزتين"، إضافة إلى أغنيته الشهيرة "افرش منديلك ع الرملة"، وتولى منصب نقيب المهن الموسيقية أكثر من مرة.

 

وأنجب ماهر العطار، بنتا وولدا، وعملت ابنته التي تدعى ريهام في مجال الإرشاد السياحي، أما نجله أحمد العطار فأكمل مشوار والده الفنى، وقدم عددا من الأغانى إلا أنها لم تحقق نجاحا كبيرا مثل أغاني والده.

 

 

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