بعد الهزيمة من المحلة.. إبراهيم سعيد: مستني حسين الشحات ينزل بتصريح "مضحي بملايين عشان الأهلي"

علَّق إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، على أداء حسين الشحات، لاعب الأهلي؛ بعد هزيمة الأحمر أمام غزل المحلة، بنتيجة 0-1، أمس، في بطولة الدوري المصري.



وغرَّد إبراهيم سعيد، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “تويتر”: “لما حسين الشحات وأخوه ينزلوا تصريح: أنا مضحي بملايين عشان أروح الأهلي.. يقولي”.

وانتهت مباراة الأهلي ومنافسه غزل المحلة بفوز الأخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

هدف فوز المحلة جاء في الدقيقة 35، عن طريق لاعبه أشرف سيد، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء؛ ليرتقي فريق غزل المحلة في ترتيب جدول الدوري إلى المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

فيما يظل الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة، ولم يستغل تعثر الزمالك- المتصدر- الذي تعادل أول أمس مع بيراميدز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة



1- الزمالك - المركز الأول - 41 نقطة.

2- الأهلي المركز الثاني - 37 نقطة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 31 نقطة.

4- المصري - المركز الرابع - 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس – 29 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 28 نقطة.

7- إنبي - المركز السابع - 27 نقطة.

8- غزل المحلة - المركز الثامن - 27 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- مصر المقاصة - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- الجونة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

12- طلائع الجيش - المركز الثاني عشر - 20 نقطة.

13- أسوان - المركز الثالث عشر - 20 نقطة.

14- المقاولون العرب- المركز الرابع عشر- 19 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 17 نقطة.

16- وادي دجلة - المركز السادس عشر - 16 نقطة.

17- البنك الأهلي - المركز السابع عشر - 15 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 12 نقطة.