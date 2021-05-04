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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بطوخ ..صور

حملات على مقاهى القليوبية
حملات على مقاهى القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة تكثيف الحملات اليومية على المقاهى والمطاعم ووسائل المواصلات العامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

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وقال أحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ إن الحملة شارك فيها الأجهزة التنفيذية وقوة من مركز شرطة طوخ واسفرت الحلمة عن ضبط 7  شيشة وتم التحفظ عليها كما تم غلق ٢ مقهى مخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية.


كما اسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر عدم ارتداء الكمامة وتم تحصيل الغرامة الفورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم رفع اشغالات المقاهى من الشوارع العامة والرئيسية.


وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تابع الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.


وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد. 


وناشد اللواء عبد الحميد الهجان المواطنين الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأعلن محافظ القليوبية عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114)، أو رسائل الواتس آب ((01119992624 - 01555573040).


كما يمكن تلقى الشكاوى عبر رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335)، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية، أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

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