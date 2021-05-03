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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات وأعمال النظافة بالمدن

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدن المحافظة.

 

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تخطيط الشوارع بمدينة بنها بعد رصفها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها وتطوير الشوارع الجانبية المؤدية اليه بتكلفة 45 مليون جنيه.

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وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير الجزر الوسطي بمدخل بنها الأول والثاني وتحويلهما إلى مساحات خضراء وحدائق ومتنزهات للمواطنين حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وسرعة تنفيذ المشروع مشيرا إلى أن المشروع ضمن خطة المحافظة، لتطوير مداخل عاصمة المحافظة بنها.


واستكمل المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية، وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وأبور الثلج وعزبة السوق وأسفل الكباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة وفض التجمعات لحماية المواطنين من خطر فيروس كورنا المستجد كما تم التنبيه علي الباعة بعدم الافتراش مرة أخرى والإ سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية مكلفا خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتي لا يعود الباعة مرة أخرى وعمل حملات ليلية علي المحلات للتأكد من إلتزامهم بمواعيد الغلق المحددة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.


كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مخرج بنها القبلي بعد عزبة السوق بطول 1.5 كيلو مرورا بكوبري 15 مايو وحتي الطريق الزراعي اتجاه القاهرة بتكلفة 40 مليون جنيه حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير ووجه بزيادة عدد المعدات وتكثيف الاعمال وسرعة الانتهاء من المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها.


وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال الحملة المكبرة لازالة تراكمات القمامة بشارع عزبة المرجوشي والتي بدأتها المحافظة لليوم الثالث علي التوالي حيث تم رفع أكثر من 10 الاف طن قمامة وجاري تشجير الشارع ووضع صناديق القمامة به حيث شدد المحافظ علي استكمال الحمله في باقي الشوارع التي يوجد بها تراكمات ونقل المخلفات الي المدفن الصحي بالعبور.


من ناحية اخرى محافظ القليوبية بتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، حيث تم الانتهاء من أعمال  التخطيط المروري لشوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و ٨ وفقا لأحدث المواصفات والمعايير الخاصة بالطرق.


وقال المحافظ ان التخطيط وأعمال التطوير تتضمن أماكن عبور المشاة و الحارات المرورية وأماكن للانتظار ، مشيرا الى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ ٤٥ مليون جنيه ويتضمن عناصر انشائية وجمالية ومسطحات خضراء واماكن لذوي الهمم بما يليق بأبناء العاصمة بنها.


وتابع الهجان أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها.

اخبار محافظة القليوبية رئيس مجلس الوزراء كورنيش النيل الأسواق العشوائية القليوبية

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