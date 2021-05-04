عاجل
رمضان جانا وفر معانا ..جهاز مرفق الكهرباء يواصل حملته لترشيد الاستهلاك لاستعادة المظهر الحضاري.. محافظ القليوبية يتابع حملة لإزالة تراكمات القمامة يحي شرق شبرا الخيمة اليوم.. بدء منظومة اشتراطات البناء الجديدة.. المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة بناء صحف السعودية.. سقوط مبني أثري.. ومطارات المملكة تتزين لاستقبال الوافدين.. والصحة العالمية توجه طلبا عاجلا للدول.. والكويت تمنع مواطنيها من السفر المشاط تبحث مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية موقف المشروعات الجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة طبيبين للتحقيق وضبط 150 شيشة بشبرا الخيمة ..صور

جولة نائب محافظ القليوبية
جولة نائب محافظ القليوبية

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية مستشفى ابو المنجا المركزي بحي غرب شبرا الخيمة ، وقام نائب المحافظ بزيارة مفاجئة لمستشفى أبو المنجا المركزي لمتابعة انتظام سير العمل خلال الفترة المسائية والتأكد من توافر الأدوية  المستلزمات الطبية.

أقرأ أيضا:

محافظ القليوبية : ٤٥ مليون جنيه لتطوير كورنيش النيل فى بنها
 

وقدم نائب محافظ القليوبية الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى كما وجه بإحالة طبيبين للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن.


كما قام نائب المحافظ يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بحملة مكبرة استهدفت رفع الاشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بنطاق الحي.


وشملت الحملة المرور على المقاهي والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم ضبط ومصادرة ما يزيد عن ١٥٠ شيشة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر غلق للمقاهي المخالفة إحداها استخدم الورشة المجاورة لتخزين الشيشة.


كما شملت الحملة المرور على الحدائق العامة وكورنيش النيل لمتابعة تنفيذ تكليفات محافظ القليوبية بحظر التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.


من ناحية أخرى الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة تكثيف الحملات اليومية على المقاهي والمطاعم ووسائل المواصلات العامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية .


وقال أحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ ان الحملة شارك فيها الاجهزة التنفيذية وقوة من مركز شرطة طوخ واسفرت الحلمة عن ضبط 7  شيشة وتم التحفظ عليها كما تم غلق ٢ مقهى مخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية.


كما اسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر عدم ارتداء الكمامة وتم تحصيل الغرامة الفورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم رفع اشغالات المقاهى من الشوارع العامة والرئيسية.
وكان محافظ القليوبية قد تابع الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.


وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد. 


وناشد اللواء عبد الحميد الهجان المواطنين الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأعلن محافظ القليوبية عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114)، أو رسائل الواتس آب ((01119992624 - 01555573040).

182341644_4049513111751153_7245873854346323902_n
182341644_4049513111751153_7245873854346323902_n
181776603_4049513238417807_1123787279077662632_n
181776603_4049513238417807_1123787279077662632_n
182132948_4049513398417791_2967937609117918149_n
182132948_4049513398417791_2967937609117918149_n
اخبار محافظة القليوبية تطبيق الاجراءات الاحترازية فيروس كورونا المستجد نائب محافظ القليوبية القليوبية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية : ٤٥ مليون جنيه لتطوير كورنيش النيل فى بنها

محافظ القليوبية: التعاقد لشراء 120 صندوق قمامة لحل الأزمة في شبرا الخيمة

إغراق حدائق القليوبية بالمياه لمنع تجمعات شم النسيم

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان الأنبا مكسيموس بعيد القيامة المجيد.. صور

محافظ القليوبية: الإغلاق الفوري لأي منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

واشنطن تحتفل بالذكرى العاشرة لمقتل أسامة بن لادن

تطبيق Microsoft Teams يستعد لإطلاق ميزة تسجيل مكالمات الفيديو لمستخدميه قريبا

مواطن يطالب بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 %

شيفرولية تحصل على لقب الأكثر مبيعًا في مصر

بسبب الظلم التحكيمي.. الأهلي يقرر تقديم شكوى لـ اتحاد الكرة

الصحة تنفي توجبه فرق طبية للمنازل للكشف على مرضى كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

الحكومة: لا صحة لمنشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات

محضر وغرامة.. تعرف على عقوبة محمد رمضان بسبب ركن سيارته أعلى الرصيف بالدقي

السعودية ..بيان عاجل بشأن الصلاة في المساجد

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

طقس اليوم الثلاثاء.. شديد الحرارة على القاهرة والعظمى 40

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ