إحالة طبيبين للتحقيق وضبط 150 شيشة بشبرا الخيمة ..صور

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية مستشفى ابو المنجا المركزي بحي غرب شبرا الخيمة ، وقام نائب المحافظ بزيارة مفاجئة لمستشفى أبو المنجا المركزي لمتابعة انتظام سير العمل خلال الفترة المسائية والتأكد من توافر الأدوية المستلزمات الطبية.

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وقدم نائب محافظ القليوبية الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى كما وجه بإحالة طبيبين للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن.



كما قام نائب المحافظ يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بحملة مكبرة استهدفت رفع الاشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بنطاق الحي.



وشملت الحملة المرور على المقاهي والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم ضبط ومصادرة ما يزيد عن ١٥٠ شيشة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر غلق للمقاهي المخالفة إحداها استخدم الورشة المجاورة لتخزين الشيشة.



كما شملت الحملة المرور على الحدائق العامة وكورنيش النيل لمتابعة تنفيذ تكليفات محافظ القليوبية بحظر التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



من ناحية أخرى الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة تكثيف الحملات اليومية على المقاهي والمطاعم ووسائل المواصلات العامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية .



وقال أحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ ان الحملة شارك فيها الاجهزة التنفيذية وقوة من مركز شرطة طوخ واسفرت الحلمة عن ضبط 7 شيشة وتم التحفظ عليها كما تم غلق ٢ مقهى مخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية.



كما اسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر عدم ارتداء الكمامة وتم تحصيل الغرامة الفورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم رفع اشغالات المقاهى من الشوارع العامة والرئيسية.

وكان محافظ القليوبية قد تابع الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.



وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.



وناشد اللواء عبد الحميد الهجان المواطنين الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأعلن محافظ القليوبية عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114)، أو رسائل الواتس آب ((01119992624 - 01555573040).

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