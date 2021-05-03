إغلاق الملاهي وألعاب الأطفال بالقليوبية لمنع تجمعات شم النسيم.. صور

قامت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن والأحياء بمحافظة القليوبية، بمتابعة غلق الملاهي والمتنزهات وألعاب الأطفال بمختلف مناطق المحافظة بالاضافة إلى غلق جميع الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وغمرها بالمياه وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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من جانبها،شكلت محافظة القليوبية غرفة عمليات رئيسية للتواصل المستمر مع رؤساء المدن على مدار اليوم ومنع أي تجمعات أو احتفالات تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم .



وكان محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، خلال احتفالات أعياد شم النسيم وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.



وشدد الهجان على رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادًا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظًا على الصحة العامة.



بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور خالد عبدالغني أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد شم النسيم حيث تم تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، وكذا تم تكثيف الرقابة علي أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة.



وأوضح أنه تم إحكام الرقابة علي أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف علي مدى استيفاء الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها ، فيما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.



وعلى صعيد آخر،أشارت مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية الدكتورة أمل العسيلي إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء راحات وإجازات أطباء المجازر وتم تدعيمها بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة أعياد شم النسيم وكذلك توفير إحتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظًا على سلامة اللحوم، كما تم تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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