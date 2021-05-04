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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسيوط : وضع ضوابط لتطعيم شباب الأطباء بلقاح كورونا

جامعة اسيوط
جامعة اسيوط

أعلن عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية الدكتور علاء عطية وضع عدد من الضوابط الملزمة لتطعيم شباب الأطباء باللقاح المضاد لفيروس كورونا من أجل الإسراع في سير حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية، وزيادة عدد المستفيدين منها.

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وأوضح عطية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تلك الضوابط على الأطباء الجدد تتضمن تقديم ما يفيد تطعيمهم باللقاح أو تعافيهم حديثاً من الإصابة بفيروس كورونا قبل استلامهم العمل بمستشفيات الجامعة أو الحصول على سكن باستراحة النواب ، وهي نفس الإفادة المطلوبة من الأطباء الأقدم من المقيمين والهيئة المعاونة من أعضاء هيئة التدريس كشرط لدخولهم أية امتحانات بمرحلة الدراسات العليا .


وأشار إلى أن تلك الضوابط تهدف إلى تشجيع الأطباء على تلقي اللقاح دون تأخير ؛ لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد الأطقم الطبية والمرضى المتواجدين بمستشفيات الجامعة ، وتوفير أقصى درجات الوقاية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

أسيوط الجامعية عميد كلية الطب الدكتورعلاء عطية تطعيم شباب الأطباء اللقاح المضاد لفيروس كورونا اخبار التعليم

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