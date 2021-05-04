بتكلفة مليار و457 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم والتي ستعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف م3/ اليوم وبتكلفة اجمالية 1457 مليون و300 ألف جنية وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي المدينة.

قدم المهندس المسئول عن تنفيذ الأعمال بالمشروع شرحاً تفصيلياً عن مراحل التنفيذ مشيرا إلي أنه تم بدء تنفيذ المشروع في أكتوبر 2018 حيث وصلت نسبة التنفيذ الكلية الي 93 % والاعمال المدنية 96 % وخدمات التصميم 97% وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما توجه محافظ الشرقية يرافقه الأستاذ وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم لتفقد اعمال انشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها بقرية العصايد والمقامة على مساحة 4200 متر بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع تنفيذا لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة.

شدد محافظ الشرقية علي رئيس مركز مدينة ديرب نجم بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ اعمال انشاء المحطة والتي تشمل إقامة سور وبوابة، وأرضية خرسانية , وميزان بسكول، ورامب للسيارات، بالإضافة إلى مبنى إداري حيث وصلت نسب تنفيذ الاعمال الي 65% ومن المقرر نهوها نهاية شهر يونية القادم.

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قسم مرور الإبراهيمية المقام علي مساحة 875 متر والمكون من 3 طوابق بتكلفة مليون و 850 ألف من الخطة الإستثمارية لرئاسة المركز للتأكد من جاهزيته لإفتتاحه رسمياً ودخوله الخدمة الفعلية لتلبية إحتياجات المواطنين والتيسير عليهم في إنهاء إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات والقيادة الخاصة بهم وحصولهم على الخدمات المرورية المختلفة.

تجول المحافظ داخل المبني والمزود بكافة الأجهزة والتقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين تنفيذاً لخطة الدولة للإرتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية لأصحاب المركبات للتيسير عليهم.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة استكمال أعمال إحلال وتجديد تغطية ترعة أم الريش بطول ٤.٩٥٠ كم وبتكلفة 9 مليون و 355 ألف جنية والجاري تعديل بنيتها من مواسير إلى بوكسات خرسانيه بطول 400 م تقريبا حيث تم الإنتهاء من اعمال استبدال 140 متر بنسبة تنفيذ 31 % وذلك لخدمة زمام 5 الاف فدان .

شدد محافظ الشرقية علي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بإسراع الخطي في تنفيذ أعمال التغطية وكذلك التنسيق مع المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ لدراسة إمكانية الإستفادة من الموقع بعد تغطيته بإقامة حدائق ومتنزهات كمتنفس للمواطنين وإقامة مشروع لسيارات طعام متنقلة تساهم في توفير فرص عمل للشباب.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الابراهيمية بالتنسيق مع نائبة المحافظ لوضع التصور الأمثل لأعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة من ناحية ديرب نجم , مشدداً على ضرورة المتابعة لموقف السيارات بالمدينة وعمل تندات إضافية بالموقف تلبية لمطالب السائقين.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة الإبراهيمية بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق كفور نجم/ الإبراهيمية/ ديرب نجم بطول 13 كم وبتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه شاملة تغطية جنابية يسار الطريق بطول 400 متر، وتم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتنفيذ 7 كم اسفلت وجاري تكثيف الأعمال للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد له.