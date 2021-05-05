هل يجوز التيمم عند قطع المياه؟ أمين الفتوى يوضح

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، يقول صاحبه: “ما حكم التيمم؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال: إن فاقد الماء حسا أو حكما له أن يتيمم، وفقدان الماء حسا؛ بمعنى تواجد شخص في مكان ليس فيه مياه حوله في مساحة كيلو متر مثلا.

وأضاف أحمد ممدوح أنه لا يجوز التيمم لو قطعت المياه عن شخص ومتوفرة عند جاره أو في أى مكان حوله، أو يستطيع أن يشتريها من محيطه حتى لو زجاجة مياه معدنية يتوضأ بها.

وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب" إلى أن أن فاقد الماء حكما يكون بتوافر الماء أمامه ولكن لا يستطيع أن يستعمله، كشخص “متجبس” أو لمرض واستعمال الماء سيزيد هذا المرض سوءا، ففى هذه الحالة يجوز له التيمم.

وأوضح أن التيمم يكون بأن يأتي الإنسان على غبار وينوى التيمم واستباحة الصلاة ويضرب عليه ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسح وجهه ويديه إلى المرفقين مع النية فى كل الحركات أنه يتيمم.

هل يجوز التيمم لصلاة فرضين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز التيمم لصلاة فرضين، كما أوضح أن العلماء قد اختلفوا حول وسيلة التيمم ما بين التراب والزلط ونحوهما.

وأضاف أن العلماء قد رجحوا مذهب المالكية في ذلك تجنبًا للتلوث وهو التيمم بالزلط.

وأكد جمعة أن التيمم يجب أن يكون من صعيد الأرض.

وكان الدكتور علي جمعة، أوضح في وقت لاحق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أركان التيمم، التي يجب أن يشتمل عليها حتى يكون صحيحًا، وهي:

1) نقل التراب إلى العضو الممسوح: فيجب أن ينقل التراب بيده إلى العضو الممسوح عليه، فلا يكفي أن يصيبه التراب بغير نقل منه.

2) النية:وهي أساس في صحة الأعمال، و مراد الفقهاء بالنية : أنها قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن تراخى الفعل سمي عزمًا. والنية واجبة في كل عبادة؛ وذلك لقول النبي ﷺ : " إنما الأعمال بالنيات..."، وأوضح جمعة أن المتيمم إذا نوى استباحة فرض الصلاة أو الطواف أو خطبة الجمعة كانت نيته لواحدة فقط من هذه لأن التيمم خلاف الأصل فلا يتعدى لغيره، فمن نوى صلاة الفرض، لا يجوز له أن يطوف بنفس التيمم، أو يخطب الجمعة بنفس هذه النية، وينبغي عليه تيمم آخر لهذا، ولكن يجوز له أن يصلي النافلة أو يصلي الجنازة أو مس المصحف أو قراءته وسجدة الشكر.

أما من نوى النافلة فإنه لا يجوز له أداء الفريضة والخطبة بهذا التيمم، ولكن يجوز له باقي ما ذكر، أما إذا نوى قراءة القرآن وسجدة الشكر جاز له قراءة القرآن ومسه وسجدة التلاوة والشكر، ولكن لا يجوز له صلاة النافلة أو صلاة الفريضة أو الجنازة أو الطواف وباقي ما ذكر فهذه هي مراتب النية.

3) مسح الوجه :فيضرب باطن يده في التراب الطاهر ثم يمسح به وجهه ولو وضع يده بغير ضرب للتراب وعلق بها تراب فمسح وجه صح، ولكن الأفضل ضرب يده.

4) مسح اليدين :ومسح اليدين إلى المرفقين (وهما ما يسميه الناس بالكوعين) تمامًا كالوضوء، ويكون مسح اليدين إلى المرفقين بضربة غير ضربة مسح الوجه، فيمسح بباطن اليد اليسرى ظاهر اليد اليمنى، وبباطن اليد اليمنى ظاهر اليد اليسرى. ودليل مسح قول النبي ﷺ : "التيمم ضربتان : ضربة للوجه، وضربة لليدين".

5) الترتيب :في مسح الأعضاء فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر.

فإذا أتى المسلم بالأركان الخمسة مذكورة، كان تيممه صحيحًا بعد مراعاة الشروط السابق ذكرها.