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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل طبيب روض الفرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة المتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته بالإعدام شنقا .

 نيابة شمال القاهرة الكلية قد أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل المجني عليه عاطف عزمي، طبيب بشري بالمعاش، لسرقته.

 ووجهت النيابة العامة  للمتهم تهمة قتل طبيب روض الفرج لسرقته، وبينت التحقيقات أن المتهم خطط للجريمة بعدما عرف من زوجته التى تعمل خادمة لدى المجني عليه أنه من الأثرياء ويمتلك أموالًا كثيرة تظهر من خلال تعامله من العمال في عيادته الطبية والخادمة في المنزل.

 كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة طبيب ملقاة داخل شقته بمنطقة روض الفرج، وتمكّنت من ضبط المتهم وهو مسجل خطر الذي ارتكب الجريمة بدافع السرقة.

 وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بمقتل طبيب شهير بمنطقة روض الفرج، فانتقل فريق من رجال المباحث، تحت قيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.

 وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الضحية مصاب بطعن ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد معه أي متعلقات شخصية، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة القتيل ومعارفه لكشف ملابسات الجريمة.

نظر محاكمة المتهمين في خلية شقة الهرم

محكمة جنايات القاهرة طبيب روض الفرج نيابة شمال القاهرة الكلية أجهزة الأمن بالقاهرة عمليات النجدة

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