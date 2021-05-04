دير السلطان.. بيانان عاجلان لوزير الخارجية بشأن استفزازات الإثيوبيين للرهبان المصريين بالقدس

تقدم النائب عمرو درويش والنائب عماد خليل عضوا مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيانين عاجلين موجهين إلى وزير الخارجية بشأن استمرار الاستفزازات الصادرة من الرهبان الأثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس.

ورفع العلم الأثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقامة على الأراضي المقدسة بالقدس وسط تواطئ وانحياز من شرطة الاحتلال ، وذلك وفق المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وطالب النائبان في بيانهما العاجل من وزير الخارجية، معرفة الإجراءات التي اتخذتها للدفاع عن حقوق مصر، وحق الرهبان المصريين، في دير السلطان بالقدس الشريف.

