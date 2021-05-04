لماذا غضبت حركة حماس من مسلسل موسى.. وكيف رد محمد رمضان؟

هجوم جديد يتعرض له مسلسل موسى والفنان محمد رمضان بطل المسلسل، لكن هذه المرة من خارج الحدود المصرية، وبالتحديد من حركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة.

قصة الأزمة

وفقا لأحداث المسلسل، يسافر موسى إلى قطاع غزة عبر القطار تلبية لطلب المعلم وهبة لإحضار بضاعة من القطاع، ولكن موسى لا يعرف أنها تحتوي على شحنات من المخدرات.

يتعرض موسى لمحاولة اغتيال بوشاية من المعلم وهبة الذي أرسله الى هناك للتخلص منه لإبعاده عن الزواج من أخته المعلمة حلويات “سمية الخشاب”، لكن موسى ينجو بفضل مساعدة أهالي غزة له وعلاجه في مستشفى هناك قبل أن يعود إلى السوق مرة أخرى.

ماذا أغضب حماس ؟

لم يكن هذا السيناريو مقبولًا لدى حركة حماس الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة حيث أصدرت بيانًا شجبت فيه تناول صورة غزة في الدراما العربية.

وقال البيان وفقا لوكالة معا الفلسطينية إن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في مسلسل «موسى»، والذي يدور جزء منه في غزة، في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، وتظهره كوكر لتجارة المخدرات، وفق وكالة معا الفلسطينية.

وقال مدير دائرة الإنتاج الفني في الحركة، محمد أبو ثريا إن ماحدث ليس سقطة فنية سقطة فنية، ولا يمكن أن تكون هذه الأعمال سقطات، كما طالب صناع الدراما العربية والمصرية بإظهار صورة الشعب الفلسطيني بشكل مشرف دون تشويه.

رد محمد رمضان

محمد رمضان رد من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: أطلب مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد وزرع الفتنة بيني وبين أهل غزة الكرام.. في أحداث العمل عندما أصيب موسى قاموا بعلاجه ورعايته وهو ليس تاجر مخدرات، بل تعلم في غزة التجارة الشريفة وقاموا بمساعدته معنويا وماديا نظرا للأخوة العربية حتى أصبح رجل أعمال ناجح، وللعلم الأحداث عام 1943.

مسلسل موسى

ويُعرض مسلسل موسى في الموسم الرمضاني الحالي، من بطولة محمد رمضان وهبة مجدي وسمية الخشاب، وسيد رجب، ورياض الخولي ومنذر رياحنة، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.