عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 72920 طن قمح لصوامع القليوبية

توريد القمح بصوامع
توريد القمح بصوامع القليوبية

أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، عن استقبال صوامع وشون وهناجر المحافظة التى تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من الفلاحين، حتى الآن 72920 طن باجمالى مساحة 32350 فدان تم حصادها.

 

أقرا أيضا:
محافظ القليوبية : 140 مليون جنيه لتطوير طريق شركات البترول


وأشار عبد الحليم، إلى أنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، موضحا أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021.


من جانبه، أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية عن توريد المحصول بصوامع وشون المحافظة، وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، مضيفا ان المحصول مبشر بالخير هذا العام حيث من المتوقع زيادة انتاجية الفدان عن العام الماضى.

 

كان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية،قد افتتح موسم حصاد القمح بأحد الحقول الاسترشادية ببنها، بحضور المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة، وعربي أحمد وكيل وزارة التموين


وتفقد المحافظ صومعة بنها لتوريد القمح،واطلع على دفتر تسجيل كمية الأقماح الواردة للصومعة، وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، كما حرص على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.


وأضاف أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي،زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، وساهم ذلك عبر إنشاء صومعة عرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ سعتها التخزينية 90 الف طن، وهذا ما أدى الى رفع المساحة المنزرعة هذا العام إلى 51 ألفا و632 فدانا على مستوى المحافظة، من إجمالي 160 ألف فدان مزروعة على مستوى المحافظة.


ووجه المحافظ بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المزارعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

اخبار محافظة القليوبية القليوبية توريد قمح محافظة القليوبية محافظ القليوبية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يشيد بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالحدائق والمتنزهات فى شم النسيم

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات وأعمال النظافة بالمدن

محافظ القليوبية : ٤٥ مليون جنيه لتطوير كورنيش النيل فى بنها

محافظ القليوبية: التعاقد لشراء 120 صندوق قمامة لحل الأزمة في شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة بشبرا الخيمة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان الأنبا مكسيموس بعيد القيامة المجيد.. صور

محافظ القليوبية: الإغلاق الفوري لأي منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

مراسلو القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية يشيدون بالسجون المصرية

مساعد وزير الداخلية للسجون: لايوجد لدينا مصابي كورونا.. والانتهاء من قوائم العفو بمناسبة عيد الفطر

ما يجب على المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء توضح

أزمة تشل التطعيمات ضد فيروس كورونا في العالم بسبب الهند.. ما القصة

رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لـ روما

لماذا غضبت حركة حماس من مسلسل موسى.. وكيف رد محمد رمضان؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

خبر عاجل من التعليم لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 | تفاصيل

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ