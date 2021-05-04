توريد 72920 طن قمح لصوامع القليوبية

أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، عن استقبال صوامع وشون وهناجر المحافظة التى تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من الفلاحين، حتى الآن 72920 طن باجمالى مساحة 32350 فدان تم حصادها.

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وأشار عبد الحليم، إلى أنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، موضحا أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021.



من جانبه، أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية عن توريد المحصول بصوامع وشون المحافظة، وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، مضيفا ان المحصول مبشر بالخير هذا العام حيث من المتوقع زيادة انتاجية الفدان عن العام الماضى.

كان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية،قد افتتح موسم حصاد القمح بأحد الحقول الاسترشادية ببنها، بحضور المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة، وعربي أحمد وكيل وزارة التموين



وتفقد المحافظ صومعة بنها لتوريد القمح،واطلع على دفتر تسجيل كمية الأقماح الواردة للصومعة، وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، كما حرص على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.



وأضاف أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي،زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، وساهم ذلك عبر إنشاء صومعة عرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ سعتها التخزينية 90 الف طن، وهذا ما أدى الى رفع المساحة المنزرعة هذا العام إلى 51 ألفا و632 فدانا على مستوى المحافظة، من إجمالي 160 ألف فدان مزروعة على مستوى المحافظة.



ووجه المحافظ بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المزارعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.