محافظ القليوبية : 140 مليون جنيه لتطوير طريق شركات البترول

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا لمناقشة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد وما استجد به من أعمال لسرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه.

وأكد أنه من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة، ويتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والانتهاء منها باعتبارها مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل.

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وأشار محافظ القليوبية إلى أن المشروع يتعدى تكلفته الـ 140 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وذلك لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع.



جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس هشام البكل مدير المنطقة الجغرافية واللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس ادارة شركة الإنتاج الحربي وممثلين عن شركات البترول ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، ومسؤولي كل من شركة الإنتاج الحربي وشركات كهرباء شمال القاهرة وتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي ومديري مديرية الطرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية والمكتب الفني.



وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من 85 % من المشروع الأساسي و30 % من الأعمال المستجدة حيث شدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من استكمال أعمال المرافق المياه والكهرباء في الشوارع الجانبية وبدء وضع طبقة الأساس في الطريق لتيسير الحركة المرورية كما وجه المحافظ بتخصيص مكان مناسب لإقامة نقطة إسعاف تخدم المنطقة بالكامل.



كما كلف المحافظ جميع المسئولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع مطالبا بوضع جدول زمني محدد وملزم لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.



كان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة فتح المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي يرافقه الدكتورة أميمة خليفة مدير المستشفى حيث بدأ بتفقد مبنى الطوارئ.



واشتملت الجولة على تفقد غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة حيث أنه تم تشغيل جميع الأقسام من يوم الأحد الماضي علما بأن المبنى بقوة ٢٢ سرير استقبال و ١٥ سرير عناية و ٥٨ سرير إقامة طوارئ و ١٠ غرف عمليات، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية والتى تضم تخصصات القسطرة القلبية ومناظير جهاز هضمى والجراحات التخصصية مثل المخ و الأعصاب و جراحة قلب وصدر خلال هذا العام.



وأشاد المحافظ بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، حيث تم تركيب تانك الاكسجين بسعة 10 الاف لتر وربطته بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 إلى 138 سريرا.