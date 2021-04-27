حملات موسعة لتطهير المصالح الحكومية لمواجهة كورونا بالقليوبية.. صور

قامت الأجهزة المحلية والتنفيذيه بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظة القليوبية بتنظيم حملات نظافة وتطهير وتعقيم موسعة داخل عدد من المنشآت الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

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ففى مدينة شبين القناطر قامت الوحدة المحلية بالجعافرة برش وتطهير المصالح الحكومية والشوارع بدائرة الوحدة وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وتطبيقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الموجة الثالثة.



كما قامت الوحدة المحلية بالأحراز بتطهير الوحدة الصحية ومكتب البريد ومركز الشباب والرياضة ومكتب التموين ونقطة شرطة الأحراز والشوارع المحيطة.



وفى حى غرب شبرا الخيمة اكد اللواء سامى علام ررئيس الحى قيام حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية داخل مركز طبي عثمان وارتداء للعاملين والزائرين للكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الجميع.



من جانبه أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،جولة بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات وأعمال النظافة والاشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



وتفقد المحافظ،خلال الجولة،أعمال رفع تراكمات القمامة بحي غرب شبرا الخيمة بشارع أحمد عرابي،حيث تم توريد 25 صندوق قمامة جديد للمساهمة في أعمال النظافة بالشارع ومنع المواطنين إلقاء القمامة بالشارع وشدد المحافظ على تكثيف أعمال رفع التراكمات وعمل 3 نوبتجيات للحد من انتشار القمامة بالشوارع.



وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قام المحافظ بالمرور على الكافتيريات ومواقف السيارات حيث تم تحرير محاضر للمخالفين ، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة



وقال محافظ القليوبية إن حصيلة حملات رؤساء المدن والأحياء على مدار الاربعة ايام الماضية اسفرت عن ضبط 793 شيشة وتحرير 535 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 36 مقهى



من ناحية اخرى عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا لمناقشة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد وما استجد به من أعمال لسرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه.



وأكد أنه من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة، ويتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والانتهاء منها باعتبارها مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل.



وأشار محافظ القليوبية إلى أن المشروع يتعدى تكلفته الـ 140 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وذلك لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع.

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