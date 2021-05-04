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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال افتتاح مقر جديد بالدقهلية..حزب "مصر الحديثة": لدينا حزمة من المبادرات تساهم في تأهيل الشباب والمرأة

صدى البلد

افتتح الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، مقر الحزب الجديد بمحافظة الدقهلية، في حضور عدد من قيادات الحزب علي رأسهم،  اللواء أحمد فهمى أمين عام الحزب، اللواء أكرم عبد العزيز أمين محافظه الدقهلية، ويسرا سعيد الغريب أمينة المرأة بالمحافظة.

وأضاف دعبس خلال بيان له اننا نتبنى سياسة هدفها التواصل مع المواطنين لدعم مواقف الدولة ومؤسساتها الوطنية.

 

وأكد رئيس حزب مصر الحديثة، أن الحزب سيكون له مكانة في الخريطة السياسية علي أرض مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الهيئة البرلمانية للحزب سيكون لنا أجندة تشريعية تعبر عن المجتمع والمرأة المصرية.

 

وقال إن الحزب يولي أهمية كبري بالمرأة وقطاع الشباب  بالمجتمع وذلك وفقا لتوجيهات  القيادة السياسية مشيرا ان الاحزاب عليها دور كبير في تشكيل الوعي بين فئات المجتمع .

واختم دعبس بان الحزب سوف يقوم بإطلاق عدة مبادرات مجتمعية خلال الفترة المقبلة من اهمها مبادرات لتاهيل المرأة والشباب لسوق العمل.

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حزب مصر الحديثة رئيس حزب مصر الحديثة محافظة الدقهلية تاهيل المرأة

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