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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى يكشف الإعجاز الفلكى فى القرآن الكريم ..بالفيديو

صدى البلد

كشف الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الإعجاز الفلكي فى القرآن الكريم، مشيرا إلى أن العرب والعالم كله كان لا يعرف أن القمر جسم معتم، إلا منذ ٢٠٠ عام رغم أن القرآن الكريم قال هذا منذ ١٤٠٠عاما.
 

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وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: “فالقمر يستمد اضاءته من الشمس، فالقرآن وصف الشمس بالضياء والقمر بالنور، لأن الضياء هو أصل النور.. والنور انعكاس الضوء،لا يمكن أن يكون عرف النبى محمد صلى الله عليه وسلم هذا من نفسه فالقرآن من عند الله عز وجل”. 

 

القران الكريم الإعجاز الفلكى فى القرآن الكريم خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون

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