الحكومة: مصر وفرت 180 ميجاوات من الطاقة في مبادرة ساعة الأرض

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انفوجراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تحت إسم "رقم صحيح" بشأن ما وفرته مصر من طاقة كهربائية في يوم الطاقة هذا العام حيث وفرت ١٨٠ ميجاوات.

وقال المركز أن العالم يبذل جهودًا حثيثة لرفع وعي الأفراد والدول بقضايا تغير المناخ، والأضرار الناجمة عنها.

ومن ضمن تلك الجهود مبادرة "ساعة الأرض"، والتي أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة؛ حيث تقوم أبرز المعالم الرئيسة والسياحية والمباني الحكومية المشاركة في هذا الحدث حول العالم بإطفاء الأضواء والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة في السبت الأخير من مارس من كل عام.

أشار المركز أن مصر قد شاركت في تلك المبادرة إلى جانب 88 دولة و4000 مدينة و929 معلما من المعالم الشهيرة حول العالم؛ ونتج عن ذلك تحقيق مصر وفرًا في إنتاج الطاقة الكهربائية بحوالي 180 ميجاوات ساعة خلال هذا العام.

وأوضح أن هذا يُسهم في رفع مستويات الوعي بالمخاطر البيئية، وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري.