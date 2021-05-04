باريس تستدعي سفير روسيا لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الروسي لدى باريس اليكسي ميشكوف وعلى خلفية العقوبات التي فرضتها روسيا على بعض المسؤولين الفرنسيين.

وقالت الخارجية الفرنسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الثلاثاء/ - "ندين بشدة الإجراءات التي تم إعلانها الجمعة 30 أبريل من قبل السلطات الروسية بحق عدد من المسؤولين الأوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا، والنائب الفرنسي جام مار".

وأضافت أن "هذه الإجراءات من غير المرجح أن تؤدي إلى خفض التوتر الحالي، ولهذا السبب تتوقع باريس من موسكو أن تتصرف بطريقة مسؤولة لمنع التصعيد".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت يوم 30 أبريل الماضي فرض حظر على دخول أراضي روسيا بحق 8 مسؤولين أوروبيين، وذلك ردا على تطبيق مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي إجراءات تقييدية بحق 6 مواطنين روس.