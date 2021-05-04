أسلحة جوارديولا وبوتشيتينو في المواجهة المصيرية بين مان سيتي وسان جيرمان

يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “ الاتحاد” ، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، بانتصار ثمين على سان جيرمان من ملعب حديقة الأمراء (2-1).

ويتطلع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، ما ينذر بمواجهة مثيرة على أرض الفريق الباريسي.

وأعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ، التشكيل الأساسي الذى يخوض المواجهة المصيرية ، وجاءت كالتالي

تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: دياز، ستونز، زينشينكو، والكر

خط الوسط: كيفن دى بروين، فرناندينيو، جوندوجان

خط الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، بيرناردو سيلفا

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فيما أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان التشكيل الأساسي وجاء كالتالي



حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ماركينيوس، كيمبيمبي، فلورينزى، ديالو

خط الوسط: فيراتى، هيريرا، باريديس

خط الهجوم: نيمار، إيكاردى، دى ماريا