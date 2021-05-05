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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان تبدأ امتحانات الميد تيرم ..اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين بنسبة ٤٠% حضور للجامعة و٦٠% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للاجرائات الاحترازية من كورونا .


و أعلنت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان عن اقامتها اليوم الاربعاء ٥ مايو   امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى  لكافة الفرق بنظام الاون لاين دون الحاجة لحضور الطالب للجامعة  ، وفقا للاجرائات الاحترازية من كورونا . 

 

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وأشار مسؤلو شئون الطلاب بكلية الحاسبات  الى ان مدة الامتحانات هى خمسة أيام فقط ومن المقرر ان تنتهى يوم ١١ مايو ٢٠٢٠ . 

 

وأوضح أنه على الطلاب متابعة الصفحة الرسمية للكلية بمواقع التواصل الاجتماعى وسرعة عمل الايميل الجامعى لدخول الامتحانات دون أى عقبات.

 

جدير بالذكر انطلقت فعاليات الموسم التدريبى السادس للمشروع الرئاسي مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بالتعاون  بين وزارتى التعليم العالي والتضامن الاجتماعي وتنفيذ مركز التطوير الوظيفي بـ جامعة حلوان،  وذلك عبر شبكة الإنترنت .

 

ويأتى ذلك  لتأهيل شباب الجامعة لتنمية معارفهم وخبراتهم للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال دورة تدريبية تحتوى على ثلاث محاور مختلفة منها المحور الاجتماعي، الصحي، الشرعي والقانوني عن الزواج وتكوين الأسرة.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان الفصل الدراسي الثاني التعليم الهجين امتحانات الميد تيرم الاون لاين

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