دار علوم القاهرة : إقامة الأنشطة الطلابية "أونلاين" .. وعودتها لطبيعتها في هذه الحالة

كشف الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال هذه الفترة بالكلية وكيفية إجرائها للطلاب .



وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الأنشطة المقامة حالياً تتم "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .



وأضاف "رضوان" أنه يتم إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية الفردية في العديد من المجالات ، التي لا تحتاج إلى حضور الطلاب بالكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم ، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .

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وأشار إلى أن عودة الأنشطة إلى طبيعتها مرة أخرى متوقفة على استقرار الأوضاع الصحية، وقرارات مجلس الجامعة بهذا الشأن .



وكان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة أوضح ، أن الجيل الثاني من مشروع "استعادة الوعي" سيتم إطلاقه بالكلية بعد عيد الفطر مباشرة ، وتكريم الطلاب المتميزين من المشاركين في الجيل الأول من هذا المشروع .