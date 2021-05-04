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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تطوير المرحلة الثانية من "حياة كريمة" لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه

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قال النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تسعى لتطوير المرحلة الحالية من مبادرة "حياة كريمة" وذلك بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين، مدللا على ذلك بتكليفات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع بالشراكة بين الحكومة والجمعيات الأهلية، فضلا عن استعانة وزارة التضامن بفريق من الباحثين الميدانيين بلغ حجمه 2800 باحث.


وأضاف ابو عايشه في تصريحات له اليوم، أن التضامن تسعى لتكثيف البحث والتحقق الميدانى وذلك لتوسيع دائرة الأسر المستحقة لخدمات المبادرة في مرحلتها الثانية سواء الخاصة بالسكن أو التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة والطفل، فضلا عن مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، على أن تغطي المراحل الآخرى جميع الأسر المستحقة بالقرى.


وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذا التوجه والتطوير يأتي استمرارا لما تقدمه مبادرة حياة كريمة من إنجازات منذ تدشينها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نجحت المرحلة الأولى من المبادرة في خفض معدلات الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للعديد من الأهالي والمواطنين بالقرى، فضلا عن تطوير الخدمات والبنية التحتية داخل القرى والمراكز المختلفة بالمحافظات.


وتابع ابو عايشه أن المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية، حيث تم تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظات المختلفة، منوها إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى نجحت فى تنفيذ المرحلة الأولى فى 143 قرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى.

حياة كريمة التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة الحكومة السيسي المرحلة الثانية

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