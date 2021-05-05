سعد سمير: أبويا أشد من سيد عبد الحفيظ.. فيديو

حل سعد سمير لاعب النادي الأهلي، ضيفا على الفنانة رزان مغربي والإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "مهيب ورزان في رمضان " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال سعد سمير:" شهر رمضان زمان كان احلى بشكل كبير بالنسبة لي وكنا نلعب في الشارع وبنعمل دورات رمضانية قبل وبعد الإفطار ".

وأضاف :" زمان مكنش فيه مسؤوليات والدنيا كانت جميلة ومكنتش مشاغب زي دلوقتي ".

وتابع سعد سمير :" كنت بخاف أعمل مشاكل لأبويا زمان، مضيفا:" أخدت علقة موت واتربطت في السرير وكان فيه فلوس ضاعت من البيت واتهموني فيها وطلع اخويا الصغير اللي أخدها ".

وأكمل :" أبويا أشد من سيد عبد الحفيظ ، وعلاقتنا بسيد عبد الحفيظ مختلفة وهو أخ لنا بخلاف كونه مسؤولا بالنادي الأهلي ".