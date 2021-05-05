صحة سوهاج : خروج وتعافي 41 مُصابا بـ كورونا من مستشفيات العزل بالمحافظة

قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إن 41 حالة تم تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم بالأمس من مستشفيات العزل المُختلفة بالإقليم، حيث تعافى 18 حالة بمستشفى سوهاج العام و8 متعافين من المستشفى التعليمي و6 آخرين من “ المراغة المركزي”، و5 متعافين من مستشفى الصدر وخرج 4 آخرين من “الجهاز الهضمي”.

وقدمت الدكتورة كريمة حامد بخالص التهاني القلبية لمن تم شفاؤهم، مُتمنية تمام الشفاء لجميع المرضى بمستشفيات سوهاج.

وأشار الدكتور ايهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام إلى أن جميع الأطقم الطبية تعمل على قدم وساق في خدمة أهالينا من المرضى، مُضيفًا أنه تم إجراء خمس عمليات ولادة قيصرية لمريضات داخل عزل مستشفى سوهاج العام خلال الشهر الماضي.

وفي سياق متصل أشاد عدد من المتعافين بالخدمات الطبية التي قدمت لهم بالمستشفيات وقدموا أسمى آيات الشكر والتقدير للفرق الطبية على مجهوداتهم المبذولة تجاه المرضى فى تلك المستشفيات.