مصممة أزياء واسعة الخيال.. من مؤلفة مسلسل كوفيد 25 ؟

مسلسل كوفيد 25

منذ بداية السباق الدرامي في رمضان 2021 واحتار الجمهور بين مسلسلات رمضان المتنوعة ، الجميع انتظر مسلسل يوسف الشريف كعادة كل عام ، لكنه فاجئنا بعرض مسلسل كوفيد 25 في النصف الثاني من شهر رمضان ليأتي المسلسل 15 حلقة فقط ، وهي تجربة يقدمها يوسف الشريف لأول مرة .

قصة مسلسل كوفيد 25

كوفيد 25 .. الاسم وحده كان كافياً لتشويق الجمهور قبل رمضان ومنذ بداية الإعلان عن المسلسل ، فكان الجميع يفكر هل ستدور أحداث المسلسل حول فيروس كورونا كوفيد 19 رغم استمرار الوباء حتى الآن وعدم السيطرة عليه بشكل كامل مما يمكنه من عرض جائحة كورونا في سياق درامي، أم أن الاسم قد يحمل قصة أخرى مختلفة عن كوفيد 19 واستخدم الاسم فقط للتشويق ؟ .

الكثير من الأسئلة دارت في أذهان الجمهور في الأيام الأولى من شهر رمضان وحتى جاء يوم 15 وتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل كوفيد 25، ليكتشف المشاهدين أنه قصة خيالية تحكي عن فيروس يجتاح العالم في عام 2025 .

تشويق وإثارة ومتعة وغموض ، وغيرها من الأمور التي يضيفها يوف الشريف إلى نوعية المسلسلات التي يقدمها كل عام، لكن وراء هذا النجاح مؤلفة واسعة الخيال ، كتبت قصة مسلسل كوفيد 25 ليلقى نجاحاً مبهراً منذ الحلقة الأولى .

إنجي علاء كلمة السر وراء نجاح النجم يوسف الشريف، فهي مؤلفة مسلسل كوفيد 25 و زوجة يوسف الشريف ، ولم يكن المسلسل الأخير أولى مؤلفاتها، بل كتبت له سابقاً بعض الأعمال الدرامية التي حصدت مشاهدات مذهلة منها كفر دلهاب و لعبة إبليس .



من هي إنجي علاء ؟



الكثير يعرفون إنجي علاء زوجة يوسف الشريف فقط، لكن قد لايعلم البعض أنها مؤلفة مسلسل كوفيد 25 لزوجها البطل، فهي امرأة متعددة المواهب حيث عملت في البداية في مجال تصميم الأزياء ثم خاضت تجربة الكتابة و التأليف، وفي الحالتين استطاعت تحقيق نجاح كبير .

تخرجت إنجي علاء من كليه الاعلام قسم صحافة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي من مواليد 1983 ، وبالإضافة الي دراستها للصحافة ، درست علوم سياسية ودراما في مسرح الفلكي وتخصصت في تصميم أزياء الشخصيات الدرامية والمؤثرات الخاصة بالمكياج وشغلت منصب نائب رئيس تحرير جريدة الجامعة الأمريكية.

(CARAVAN) بعد تخرجها مباشرة عملت بمجال الصحافة ثم و أصدرت مجلتها الخاصة مجلة يوفوريا، وفي عام 2009 تزوجت من الفنان يوسف الشريف ثم اتجهت في عام 2010 للعمل كاستايلست خاصة بزوجها في مسلسل المواطن اكس، واختارها الشريف لخبرتها الطويلة في مجال المسرح والمجلات التي تفوق العشر سنوات ، وبالفعل لقي شكل واستايل يوسف الشريف في المسلسل نجاح باهر لذلك استعان بها بعد ذلك في مسلسل "رقم مجهول"، "زي الورد" و"أسم مؤقت".

وفي عام 2013 شاركت انجي بظهور خاص في مسلسل اسم مؤقت وظهرت بشخصيتها الحقيقية كإعلامية وتوسعت انجي علاء حيث اصبحت مصممة ازياء وستايلست لجميع شخصيات مسلسل الصياد عام 2014 ثم مسلسل لعبة إبليس 2015 الذي قامت بتأليف قصته ثم القيصر 2016 ثم اختيار اجباري في نفس العام ثم كفر دلهاب 2017 ثم الشارع اللي ورانا في نفس العام .



ماذا قالت إنجي علاء عن مسلسل كوفيد 25 ؟



في الحلقة الثالثة من مسلسل كوفيد 25 ، ظهرت إنجي علاء في دور مضيفة طيران ، وبعدها كتبت تعليق على حسابها على أنستجرام تعليقاً على المسلسل، وقالت :" سعدت جدا بظهوري في الحلقة الثالثة من مسلسل كوفيد 25، وسعدت أكتر بردود الأفعال اللي وصلتلي ويارب يكون ظهور خفيف عليكم وباقي الحلقات تعجبكم وتكون عند حسن الظن.

ونشرت إنجي جزءًا من سيناريو العمل عبر حسابها بـ«تويتر» وعلقت بالقول: «أنا اعتبرت أن كوفيد-19 ده تحذير للبشرية كلها وتحذير ليا أنا كمان بما اني واحد منهم.. علامة أن الموت قرب.. بس انا عندي مشكلة صغيرة.. مش هينفع أموت دلوقتي.. مش جاهز.. مع اني اكثر واحد عارف انه الحذر لا يمنع القدر.. بس يمنع الاكتئاب».