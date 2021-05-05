هشام ماجد يطالب متابعيه بالدعاء لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

طالب الفنان هشام ماجد من متابعيه الدعاء بالشفاء للفنان الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز من وباء الكورونا، ونشر ماجد دعاء من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكشف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى.



وقال أشرف زكى لـ “صدى البلد”: إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرًا خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعض الأزمات الصحية فى الكلى بينما تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أيضا ونطلب الدعاء لهما وخروجهما من المستشفى فى وقت قريب.

وعلم “صدى البلد” أن النجمة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوعين وكانت تخضع للعزل المنزلي إلا أن حالتها تدهورت منذ خمسة أيام، واضطرت للدخول لمستشفى العزل، كما أصيب النجم سمير غانم بالفيروس وتدهورت حالته ليضطر للدخول إلى مستشفى العزل.