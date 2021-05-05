لتتأكد من صحتها.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء

يمر محصل الكهرباء خلال هذه الأيام لتحصيل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، أو يلجأ المستهلك لدفع قيمتها عن طريق عدة وسائل أخرى ، ولكى يتأكد من صحة فاتورة الكهرباء الخاصة به ، يمكن للمستهلك أن يحسب قيمة فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيق أطلقه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اسمه "احسب فاتورتك"

وهذا التطبيق لمستخدمي الأجهزة التي تدعم اندرويد ويتم تحميله مجانا من

play store أو Google play

ويتيح التطبيق حساب قيمة الفاتورة قبل الزيادة التى ستشهدها أسعار شرائح الكهرباء أول يوليو القادم.

يمكن تحميل التطبيق عبر الرابط التالي:



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.era.calcbill

طريقة أخرى لحساب فاتورة الكهرباء

ويمكن أيضا لمن لا يمتلكون هواتف حساب قيمة فاتورة الكهرباء بطريقة بسيطة وسهلة عن طريق معرفة أسعار الكيلو وات فى كل شريحة وحسابها على قيمة الاستهلاك .

و أسعار شرائح الكهرباء العام المالى 2020/2021 أي حتى يوليو القادم فقط هى :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا للكيلو وات)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا للكيلو وات)

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا للكيلو وات )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 قرشا للكيلو وات)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشا)

6- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا)

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة أعلنت عن زيادة جديدة تشهدها أسعار الكهرباء يوليو القادم وسيتم تحصيلها على فاتورة شهر أغسطس ، كمان أنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء فى 2025.