بن زايد يبحث مع ولي العهد السعودي تعزيز الاستقرار في المنطقة

نشر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، على حسابه بموقع "تويتر"، صورًا من لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعلق بن زايد على الصور قائلا: "التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان.. بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك".

وأضاف: "وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وصل اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل ولي عهد أبوظبي تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله الأمير بن سلمان تحيات العاهل السعودي لرئيس الإمارات.

