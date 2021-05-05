عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن زايد يبحث مع ولي العهد السعودي تعزيز الاستقرار في المنطقة

بن زايد وولي العهد
بن زايد وولي العهد السعودي

نشر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، على حسابه بموقع "تويتر"، صورًا من لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعلق بن زايد على الصور قائلا: "التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان.. بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك".

الامارات: ولى عهد أبو ظبي يوجه رسالة للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

الإمارات تسجل 1954 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأضاف: "وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وصل اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل ولي عهد أبوظبي تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله الأمير بن سلمان تحيات العاهل السعودي لرئيس الإمارات.
 

السعودية الامارات ولي عهد ابو ظبي المملكة العربية السعودية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

موضوعات متعلقة

ولى عهد الكويت: الشباب الكويتي ينشر ثقافة المبادرات الإنسانية حول العالم

محمد بن زايد : الإمارات تتضامن مع الأردن وتدعم الملك عبدالله

ترشيحاتنا

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات اللغة العربية للناطقين بغيرها

احمِ نفسك.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا في العيد

وزير النقل : غلق فوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بالسكة الحديد وإقامة أخرى على جانبي القضبان

شركات السيارات تسعى لتحصيل اشتراكات شهرية من العملا.. تفاصيل

كارثة في انتظار مستخدمي واتساب بعد 10 أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

سيعود لمصر اليوم وغداً.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى سيسقط في هذا المكان أول أيام العيد

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.. قرارات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ