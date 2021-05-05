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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أميرة الذهب أصلها مهندسة.. شاهد حكاية أشهر سيدة تبيع المشغولات الذهبية

أميرة حسان، أشهر
أميرة حسان، أشهر سيدة على السوشيال ميديا في بيع الذهب

أحبت مجال بيع المشغولات الذهبية لدرجة كبيرة حتي تركت العمل بشاهدتها كخريجة هندسة معمارية بجامعة القاهرة عام  2006 لتصبح أشهر سيدة على السوشيال ميديا في هذا المجال حيث جذبت ببساطتها وتقائيتها وابتسامتها ولبسها في الغالب لعباءات مبهجة وسمراء قلوب ملايين من رواد السوشيال ميديا.

توضح “أميرة حسان” والملقبة بـ “ أميرة الذهب” في فيديو لموقع “ صدى البلد” أنها منذ أن قررت ترك العمل في مجال الهندسة المعمارية والتوجه للعمل في مجال المشغولات الذهبية منذ 3 سنوات درست كل شىء متعلق به من كيفية شراء الذهب، والطريقة الصحيحة لاختيار الذوق المناسب لكل عام جديد، وهل سيختار الزبون الخفيف أم الثقيل من أوزان الذهب إلخ.

تضيف أميرة حسان أنها أصبحت أشهر سيدة على السوشيال ميديا تعمل في مجال المشغولات الذهبية بسبب حب الناس لها وتميزها فيما تقدم من منتجات لا توجد في مصر كثيرًا مثل طقم “ كرسي جابر” والذي قد تصل أوزانه إلى كيلو من الذهب، إضافة إلى “آيفونات” مطلية بالذهب كلها أو بعض منها، مبينةً: “بتعاون مع شركات مصرية تصنعهم بنفس الجودة والكفاءة علشان تكون مصنعيته أهدى على الزبون".

تشير أميرة الذهب إلى أن أكثر شيء يميزها إضافة إلى أنها أول سيدة تعمل وتنال هذا الانتشار في مجال بيع المشغولات الذهبية هي أن نصف من يعملون معها من البنات ويرجع الي ذلك كما تلفت: “البنات عندها طاقة وروح تتعامل مع الستات اللي زيها ودا أنا عانت منه لما كنت بتعامل مع محلات ذهب قبل دخولي المجال من الشعور بالخجل وعدم الأريحية في الاختيار المناسب”. 

“ الذهب زينة وخزينة”.. بهذه الكلمات تؤكد أميرة حسان على حرصها على توفير كل المطلبات لزبائنها من الرخيص والغالي والثقيل والخفيف والغير تقليدي والتقليدي والمصري والإيطالي والخليجي، منوهةً أن من أجميل المواقف التي تتكرر ولا تنساها مرعاة العروس لظروف العريس فلا تغالي في اختيارها للشبكة والتي تتراوح أسعارها الآن من 25 ألف حتي 100 ألف فما يزيد “العريس يحدد السعر ويبلغني وهي تختار على ذوقها”. 

وتبين أميرة الذهب أنها لا ترتدي أي ذهب بشكل كبير أثناء عملها حتي لا تجبر الزبون بمجرد اللفتة إلى الإقبال على شراء ذوق بعينه  بجحة أنه الأفضل، مختتمةً: “ بإذن الله نحقق الأفضل دائمًا وفرحانة إنه الستات اجمعت على حبي ست بعينها في المجال دا اللي بدأت فيها مع شركاء ثم تزداد حصتي بالتدريج”. 

أميرة حسان

 

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