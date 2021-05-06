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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استجابة للمواطنين.. رئيس الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل فتح باب التحويل

صدى البلد

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أعداد المتقدمين أحيانا تفوق عدد الإعلانات التي يقوم الصندوق بطرحها، موضحة أن الصندوق لديه أولويات لإعطاء الوحدات السكنية.

وأضافت أن الصندوق فتح باب التحويل أكثر من مرة، مضيفة أن المركز يفتح أبوابه الآن ليكون فرصة أخيرة وتم نشر إعلان خاص بالأمر.


وفيما يخص الشروط، أوضحت أنه  يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته من جانب الصندوق، يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل  تحت مسمى خدمة طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية بواسطة صاحب الطلب.


وفي نفس السياق لفت وزير الإسكان إلى أن فتح  باب قبول طلبات التحويل سيكون للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات.

 

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