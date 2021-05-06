الحماية المدينة بالبحيرة تسيطر على حريق بأرض زراعية بقرية العرب

حريق في مقلب القمامة بأرض زراعية

تمكنت الحماية المدنية بالبحيرة، من إخماد حريق نشب في مقلب القمامة بأرض زراعية بقرية العرب التابعة لمركز دمنهور، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

أوضح مصدر من الحماية المدنية، في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد "، أن تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران على الفور دون وقوع خسائر بشرية، مشيراً إلى أن قوات الحماية المدنية تعمل الآن في مرحلة التبريد.

و تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة تفيد نشوب حريق في مقلب القمامة بأرض زراعية بقرية العرب التابعة لمركز دمنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق تم إخماد الحريق كما قام رجال الحماية المدنية بعملية التبريد للتأكد من إخماد الحريق وعدم اشتعالها من جديد.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن سبب الحريق إشعال النيران في مقلب القمامة وبسبب إرتفاع درجات الحرارة، ازدادت النيران وتكونت سحابة سوداء.