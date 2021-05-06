فى ذكرى رحيله .. 3 أفلام وضعت صالح سليم في تاريخ السينما المصرية

تحل اليوم ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم الـ 19 فهو واحد من أهم رموز الكرة المصرية إلا إنه إيضا كان له علامات فى السينما رغم قلة عددها ، ونرصد فى السطور التالية أبرز مشوار صالح سليم فى عالم السينما .

أعماله الفنية

كان أول تجربة لصالح سليم من خلال فيلم "السبع بنات"، حيث شارك فى الفيلم بمثابة ضيف شرف، وكتب على البوستر الدعائى للفيلم لاعب الكرة صالح سليم لاستغلال شعبيته رغم أن دوره كان صغيرا.

أما الفيلم الثاني كان بعنوان "الشموع السوداء" امام نجاة الصغيرة.

أما تجربته الأخيرة "الباب المفتوح" خاضها سليم بناء على رغبة الفنانة فاتن حمامة، رغم أن قناعاته الشخصية وقتها أنه غير قادر على المضى فى هذا المجال، بنفس النجاح الذى حققه فى عالم كرة القدم، إلا أنه رحب بالعرض ليكتب بعدها كلمة النهاية على تجاربه فى المجال الفنى.



سبب رفضه الاستمرار فى مجال الفن

ظن الكثيرون أن حبه الشديد لكرة القدم السبب وراء اعتزاله للفن، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن أحد الأسباب وراء ذلك، هو مقال صحفى كتب عنه تم مهاجمته من خلاله بعد مشاركته فى فيلم "الباب المفتوح".

رأى صالح سليم فى تجاربه الفنينة

صرح صالح سليم فى فيديو نادر له ببرنامج إذاعى تحت عنوان "حديث الذكريات"، أنه لا يجيد التمثيل، ولكن كان دخول السينما من باب التجربة، وحاولت كثيرا فى هذا المجال لكنى رفضت بعد ذلك تكرار التجربة.