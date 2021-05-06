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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره والاقتراب من القمة على حساب الاتحاد

الاهلي
الاهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس في الجولة الـ20 من دوري we المصري التي تقام على ستاد الأسكندرية.

ويعاني حامل اللقب في المباريات الأخيرة بعدما جمع 4 نقاط فقط خلال 3 مباريات لعبها منذ الفوز على الزمالك في الدوري، الأمر الذي حرمه من الأفضلية التي كان يرتكن إليها في الفوز بالمؤجلات من أجل الابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

ويسعى المارد الأحمر لمصالحه جماهيره بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق فى آخر المباريات مما كلف الفريق خسارة العديد من النقاط.

ويمتلك الأهلي 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر ولعب مباراتين أقل، وفي المقابل يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور أول للمدافع محمود متولي والذي غاب منذ الموسم الماضي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان بالدور الثاني.

واستعاد الأهلي خدمات الثلاثي العائد من الإصابة أيمن أشرف وبدر بانون ومحمود عبد المنعم "كهربا"، في المقابل غاب المهاجم والتر بواليا بعد مشاركته في لقاء غزل المحلة الأخير والذي انتهى بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

ويأتي غياب بواليا عن مباراة الاتحاد بسبب عقوبة الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له والتي كان آخرها في مباراة المحلة.

الأهلى كهربا الزمالك الاتحاد السكندري والتر بواليا غزل المحلة محمود متولي الدوري المصري

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