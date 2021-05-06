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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. الزمالك فى اختبار صعب أمام سموحة استعدادا لقمة الدوري ضد الأهلي

الزمالك
الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحدي صعب أمام ضيفه سموحة في الجولة 20 في مسابقة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الخميس.

ويتصدر الزمالك الدوري الممتاز مؤقتاً بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل الفوز بهما يمنحه الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.

ويشهد الاثنين المُقبل مواجهة جديد بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز، بعد أن مر أقل من شهر على القمة الأولى التي حسمها الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ويأمل الأبيض في أن يحافظ على فارق النقاط الأربعة مع الأهلي قبل مواجهته في قمة الاثنين، وحتى يحدث ذلك عليه ألا يفقد مزيد من النقاط بتعثر جديد أمام سموحة.

وانتعشت قائمة الزمالك بعودة اللاعب محمد عبد الشافي بعد فترة إصابة بفيروس كورونا، ليدعم صفوف الفريق الأبيض الذي يعاني كذلك من ضغط المباريات.

ويستمر غياب محمد أبو جبل حارس الزمالك عن الفريق، بينما يحضر الثنائي محمود جنش ومحمد عواد، حيث يتنافسا من أجل الفوز بمركز الحارس الأساسي أمام سموحة.

ويدرك كارتيرون أن تحدي سموحة لن يكون سهلاً، خاصة بعد أن فاز صاحب المركز السادس على النادي الأهلي عقب أيام قليلة من فوز الأحمر على الزمالك في القمة الماضية.

الأهلى الدوري المصري الزمالك فيروس كورونا سموحة

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اليوم .. الزمالك فى اختبار صعب أمام سموحة استعدادا لقمة الدوري ضد الأهلي

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